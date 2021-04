In Italia ritorna il colore giallo, e arriva un pass verde per spostarsi ovunque

ROMA - Una “certificazione verde” - che garantisca di non essere malati, vaccinati o di aver già avuto il Covid - che permetterà di viaggiare fra Regioni, anche in caso di zone rosse o arancioni.

Questa, e altre, le novità più rilevanti della bozza del nuovo Decreto - riportato dai media italiani - che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 26 aprile.

Decreto che ristabilirà il colore giallo nelle regioni con il giusto numero di contagi, con tutte gli alleggerimenti del caso. Resterà però comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina.

Potranno, inoltre, riaprire i ristoranti, già a partire da lunedì, per pranzo e cena - ma solo all'aperto - in rispetto degli orari stabiliti del coprifuoco. Dal 1 giugno - in caso di zona gialla - potranno aprire anche le sale interne, con consumazioni rigorosamente al tavolo. Sì, a concerti, teatri e cinema, ma con solo posti preassegnati e distanziati.

Riparte anche lo sport, esclusivamente all'aperto, pure da contatto, almeno fino al 1 giugno - e in zona gialla - quando potranno riaprire anche palestre e piscine al chiuso.