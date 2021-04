Addio principe Filippo, la regina in lacrime

LONDRA - Ha avuto luogo oggi pomeriggio l'ultimo saluto al principe Filippo. Deceduto venerdì scorso a 99 anni, i suoi funerali sono iniziati alle 14.40 locali (15.40 svizzere) al castello di Windsor, nella cappella di St. George. A celebrarli, l'arcivescovo anglicano di Canterbury Justin Welby e il rettore delle chiese di Windsor, David Connor. La regina Elisabetta, arrivata a bordo di una Bentley, è stata scortata direttamente in chiesa. Mercoledì la regina compirà 95 anni.

La processione - La bara del principe è arrivata al castello su una Land Rover progettata dallo stesso duca, decorata con le sue insegne di veterano della Royal Navy. Alle 14.45 londinesi è iniziata la processione, guidata dalla banda dei granatieri. Diversi reali, tra cui l'erede al trono Carlo e i nipoti William e Harry, hanno seguito la parata. Il servizio è iniziato poco dopo le 15 locali, dopo un minuto di silenzio decretato dai fischi tradizionali dei reparti della marina. Non ci sarà sermone, su richiesta del duca di Edimburgo. Anche i canti e le letture sono state indicate da Filippo a suo tempo.

Le lacrime della regina - Come già annunciato, la regina, consorte di Filippo per 73 anni, era da sola al primo banco, davanti a figli e nipoti. Nel rispetto delle norme Covid imposte dal governo britannico, sono una trentina di presenti hanno potuto accedere alla cappella, mentre alcune decine di persone hanno partecipato dall'esterno. Carlo e la principessa Anna si trovavano in prima fila, i principi Andrea ed Edoardo in seconda fila, William, Harry e il figlio di Anna, Peter, in terza fila. Durante il servizio, la regina e il principe Carlo non hanno potuto trattenere le lacrime, poi prontamente asciugate. Alla fine della cerimonia William e Harry si sono avvicinati e parlati. La salma del principe sarà sepolta nella Cripta reale, all'interno della cappella di St. George.

In silenzio anche il premier britannico - Assente alle esequie per lasciar spazio ai familiari, il primo ministro britannico Boris Johnson ha seguito la cerimonia in diretta telesiviva, twittando poi una propria foto a capo chino e in abito nero, accompagnata da un semplice: «In Memoriam HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh, 1921-2021».

Un tributo anche dal fratello di Lady D - Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, apparentemente riappacificato con la dinastia dei Windsor dopo le tensioni che segnarono i funerali di Diana in occasione della sua tragica morta nel 1997. «Mio Dio», ha scritto Spencer in un tweet, «che cerimonia incredibilmente toccante!».

keystone-sda.ch (Leon Neal)