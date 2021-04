Quello che c'è da sapere sul funerale di Filippo di oggi pomeriggio

LONDRA - Si terrà oggi pomeriggio a Windsor la cerimonia funebre per il principe Filippo, duca di Edimburgo, venuto a mancare lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni.

Per il consorte della regina Elisabetta è previsto un corteo e una messa, l'evento verrà trasmesso in diretta televisiva nel Regno Unito, negli stati del Commonwealth e in diverse altre nazioni (in Italia la RAI e Canale 5, in Svizzera la Rts). Qui di seguito tutto quello che c'è da sapere.

A che ora inizierà? Stando ai piani ufficiali, attorno alle 14.15 (le 15.15 svizzere) inizieranno le manovre militari celebrative davanti al castello. Il corteo dovrebbe avviarsi attorno alle 14.45 (15.45) mentre la messa vera e propria si terrà a partire dalle 15.00 (ore 16).

Cosa succederà? La salma, disposta su di un carro funebre - un Land Rover defender militare - e avvolto nella bandiera britannica, percorrerà il tragitto dal castello di Windsor fino alla vicina Cappella di San Giorgio. Il sermone sarà pronunciato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Dopo la cerimonia, il corpo di Filippo verrà posto a riposo nella cripta reale.

Come si svolgerà il corteo? Oltre ai famigliari stretti ci sarà anche un corpo di granatieri dell'esercito britannico, che scorterà il feretro fino alla Cappella.

La regina lo seguirà, in auto, solo per una parte del percorso facendosi poi condurre dalla stessa direttamente nella chiesa, passando per l'entrata posteriore.

Chi ci sarà? - Nella processione ci saranno Carlo, la principessa Anna (prima fila) Andrea ed Edoardo (seconda fila) William, Harry e il figlio di Anna, Peter (terza fila), infine David, figlio di Margaret e Tim Laurence, marito di Anna.

A causa delle norme Covid tutti i partecipanti saranno tenuti a mantenere le distanze sociali, anche e soprattutto all'interno della chiesa dove potranno esserci al massimo 30 invitati (limite stabilito per legge).