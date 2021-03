Migliaia di euro promettendo un futuro: sette arresti

BUCAREST - L'Europol, con la collaborazione delle autorità rumene, ha arrestato 7 persone e smantellato un'organizzazione dedita al traffico di migranti.

L'attività del gruppo era coordinata da alcuni cittadini indiani, che risiedevano in Romania e disponevano di una rete di contatti in diversi paesi d'Europa.

I migranti entravano legalmente in Romania o in Serbia. Dopodiché pagavano una quota, tra i 5'000 e i 6'000 euro a testa, per essere trasportati in un furgone fino a una delle destinazioni previste: Germania, Italia e Portogallo. Il trasporto era gestito operativamente da un gruppo criminale di cittadini rumeni.

Le indagini sulle attività del gruppo hanno preso il via nel 2019. E in ben quattro occasioni le forze di polizia sono riuscite a intercettare i "carichi" umani, con una trentina di migranti irregolari a bordo. Oltre agli arresti, le autorità hanno pure perquisito una decina di luoghi e hanno confiscato contanti, documenti, alcuni dispositivi elettronici e un'arma.