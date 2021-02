Svaligiavano case dei vip, ladri "acrobati" in manette

MILANO - Quattro ladri "acrobati" che sono stati arrestati oggi dalla Squadra mobile di Milano per un colpo in via San Nicolao hanno svaligiato anche le abitazioni della conduttrice Diletta Leotta e della influencer Eleonora Incardona, entrambe residenti in centro.

Inoltre, gli investigatori sospettano che la banda abbia svaligiato anche casa del giocatore dell'Inter Achraf Hakimi.

Il primo furto è avvenuto il 6 giugno 2020 ed è fruttato alla banda un bottino stimato intorno ai 150 mila euro, mentre il colpo a casa della influencer (ex cognata della Leotta) è del 12 dicembre scorso. Alla Incardona hanno preso 9 borse, 2 cinture, 5 sciarpe, 2 orecchini, 2 spille, una collana, un bracciale, un portafogli, una valigia e mille euro in contanti.

Alla sua coinquilina 3 cinture e 2 borse. Un bottino meno ricco di quello di casa Leotta ma comunque da decine di migliaia di euro.

Nel provvedimento di fermo firmato dal pubblico ministero Francesca Crupi ci sono i nomi di Cristian R. (27 anni) e Samuel M. (26), entrambi nati a Milano. Manca il nome di un altro complice, mentre il 17enne è nel procedimento del tribunale dei Minori.