Deputato eletto muore di Covid-19, aveva 41 anni

WASHINGTON - Un deputato eletto della Louisiana, Luke Letlow, è morto martedì sera a causa di complicazioni legate al Covid-19. Aveva 41 anni.

Letlow era stato eletto al Congresso in qualità di rappresentante del quinto distretto della Louisiana, dopo aver vinto il ballottaggio che si è tenuto all'inizio di dicembre. Solo un paio di settimane dopo aveva comunicato di aver contratto il coronavirus e qualche giorno dopo era stato trasferito in ospedale. Mercoledì scorso un portavoce aveva spiegato che Letlow era stato trasferito nel reparto di cure intense di un altro nosocomio. Il decesso è avvenuto all'Ochsner-LSU Health di Shreveport.

«La famiglia apprezza le numerose preghiere e il sostegno ricevuto nei giorni scorsi ma chiede il rispetto della privacy in questo momento difficile e inatteso» ha aggiunto il portavoce. Letlow, che lascia una moglie e due figli piccoli, è morto meno di una settimana prima dell'insediamento del nuovo Congresso, in programma per il 3 gennaio. Il governatore della Louisiana John Bel Edwards ha chiesto alla popolazione di pregare per Letlow e ha ordinato bandiere a mezz'asta nel giorno del funerale.