Primo «caso sospetto» in Corea del Nord

KAESONG - La Corea del Nord ha reso noto di avere individuato il primo «caso sospetto» di Covid-19. Lo ha comunicato l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata nel Paese il 19 luglio. L'uomo è stato sottoposto a controlli medici e ora si trova in quarantena, insieme a tutte le persone con cui è stato in contatto di recente.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha convocato una riunione d'emergenza del politburo per esaminare la situazione. Nel frattempo ha isolato la zona intorno a Kaesong, dichiarando lo stato di emergenza.