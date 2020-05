40 contagiati tra i partecipanti a una funzione religiosa

FRANCOFORTE - Più di 40 persone hanno contratto il coronavirus, lo scorso 10 maggio, dopo aver partecipato a una cerimonia religiosa in una chiesa battista di Francoforte.

L'annuncio è stato fatto oggi dal capo del Dipartimento della salute della città tedesca, René Gottschalk. Tutti o quasi presentano sintomi lievi o sono asintomatici: «Per quanto ne sappiamo, in ospedale c'è solo una persona» ha dichiarato. Informazioni più precise sono state diffuse da Vladimir Pritzkau, vicepresidente della Chiesa battista cristiana evangelica, secondo il quale sono sei i fedeli ricoverati.

Non è chiaro l'esatto numero di persone che hanno preso parte alla funzione e si cerca di capire cosa non è andato come sarebbe dovuto. «Abbiamo seguito tutte le regole» afferma Pritzkau, sia riguardo alle distanze di sicurezza che in merito alla presenza di disinfettanti nel luogo di culto. «È una situazione difficile per noi» ha ammesso. «Abbiamo annullato tutte le cerimonie. I servizi sono ora disponibili solo online».

In Assia le funzioni religiose avevano avuto il via libera lo scorso 1° maggio.