Allaga una cella e ne cosparge di feci un'altra durante un arresto

AURORA - Il Dipartimento di Polizia di Aurora, nell'Illinois, ha denunciato un ragazzo di 21 anni colpevole di aver cosparso due celle con la propria urina e le proprie feci.

Il ragazzo - come riporta la stampa locale - era stato arrestato lunedì scorso e posto in custodia in quanto sospettato nell'ambito di un'indagine su una sparatoria. Dopo i primi accertamenti, il 21enne è stato trasferito in cella, in attesa che un agente compilasse il rapporto.

Un paio d'ore dopo, il giovane ha iniziato a prendere a calci la porta ed è stato visto urinare sul pavimento. Non soddisfatto, ha pure tentato di allagare la cella infilando le lenzuola nello scarico del gabinetto.

È stato quindi trasferito in una seconda cella, ma non appena la porta si è chiusa dietro le sue spalle ha nuovamente iniziato a colpirla. E questa volta - spiega la polizia - si è spinto oltre, defecando sul pavimento e cospargendo pareti e finestra con le sue feci.

Il 21enne è stato rilasciato circa un'ora dopo. Il suo coinvolgimento nella sparatoria è stato archiviato, ma ora dovrà preoccuparsi di altre due denunce per aver danneggiato una proprietà dello Stato.