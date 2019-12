Ghiaccio e nebbia, maxi tamponamento tra 69 veicoli

RICHMOND - Un maxi tamponamento è avvenuto domenica mattina sulla Interstate 64, nel versante orientale dello Stato della Virginia, a circa 80 chilometri dalla capitale Richmond. Come riferito dalla polizia statale, sono in tutto 69 i veicoli coinvolti, con 51 persone ricoverate in ospedale. Undici di queste hanno rimediato gravi ferite, ma fortunatamente la loro vita non è in pericolo.

Parte della causa sarebbe da ricercare nelle difficili condizioni meteorologiche, in particolare la densa nebbia e la superficie ghiacciata del manto stradale. La situazione, come le immagini ben suggeriscono, ha complicato non poco il lavoro di pompieri e soccorritori che - come riportato dai media statunitensi - hanno dovuto letteralmente farsi largo tra i veicoli incastrati tra loro per estrarre le persone rimaste intrappolate.

Quale sia stata invece la causa diretta a innescare l’inizio del tamponamento non è al momento ancora chiaro. Le indagini sono in corso.

keystone-sda.ch (Ivan Levy)