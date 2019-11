Meningite fulminante a 27 anni: «È stata uccisa in sei ore»

GENOVA - Si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova nelle prime ore di lunedì mattina (18 novembre), con la febbre altissima. Subito ricoverata in terapia intensiva, la 27enne è morta sei ore dopo, stroncata da una meningite fulminante. Solo poche ore prima la giovane aveva partecipato ad una festa. E ora tutte le persone che sono entrate in contatto con lei sono sottoposte a profilassi.

La ragazza - che lavorava come cameriera in un locale della città ligure - è stata colpita da una sepsi meningococcica di tipo C. «Un’infezione devastante, una reazione a catena. È stata uccisa in sei ore», ha spiegato alla stampa italiana il primario di infettivologia del policlinico, Matteo Bassetti.

L’infezione «ha colpito prioritariamente il sangue con interessamento iniziale delle meningi e rapida disseminazione il decorso è stato rapidissimo», ha proseguito il medico. Contratto con ogni probabilità per via respiratoria, il batterio ha provocato uno choc settico alla giovane, che è stata sottoposta a terapia antibiotica, purtroppo senza successo.