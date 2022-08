Una banca dati internazionale per il vaiolo delle scimmie

NEW YORK - Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e liberamente accessibili tutti i dati e gli studi scientifici disponibili, così come è stato fatto per Covid-19: a rivolgere questo appello agli editori delle riviste scientifiche sono scienziati di tutto il mondo, che vanno dagli esperti dell'Ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca ai consulenti scientifici della Commissione europea, passando per i leader scientifici di 20 Paesi tra cui Gran Bretagna, Germania, Italia, Canada, Israele, Giappone, Congo e Sud Africa (anche se in calce all'appello non vengono resi noti i nomi dei firmatari).