Sanzioni contro la Russia, un nuovo sito per denunciare le violazioni

Nel preambolo la Commissione spiega i motivi dell'iniziativa. «Le sanzioni dell'Ue sostengono gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, come la risoluzione dei conflitti, la lotta al terrorismo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Le sanzioni creano obblighi legali per tutti i cittadini dell'Ue, per gli operatori e per qualsiasi attività commerciale svolta all'interno dell'Ue. Mentre le sanzioni dell'UE sono adottate dal Consiglio dell'Ue, gli Stati membri sono responsabili della loro applicazione, anche attraverso l'applicazione di sanzioni in caso di violazione. La Commissione europea controlla l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni negli Stati membri», scrive l'esecutivo europeo.