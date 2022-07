«Il sei gennaio Trump abdicò ai suoi doveri»

WASHINGTON - Donald Trump non solo non ha fatto niente per fermare l'assalto al Congresso, ma si è seduto davanti al piccolo schermo per godersi lo spettacolo. Insomma ha infranto la legge e abdicato ai suoi doveri rifiutandosi di facilitare l'intervento delle forze dell'ordine per placare la protesta violenza. È la pesante accusa della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio che, minuto per minuto, ricostruisce per gli americani quelle poco più di tre ore che hanno sconvolto l'America.