Erdogan lascia Putin al palo, momenti di imbarazzo a Teheran

TEHERAN - Non capita spesso a Vladimir Putin di dover attendere un altro capo di stato. Ecco perché le immagini che stanno rimbalzando sui social hanno fatto così tanto scalpore. Durante il vertice di Teheran, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è fatto infatti attendere dal suo omologo russo per 50 lunghissimi secondi. Le telecamere non si sono fatte sfuggire il momento di imbarazzo di Putin mentre aspettava il presidente turco, inspiegabilmente in ritardo per il colloquio bilaterale.