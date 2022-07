Trent'anni dopo via D'Amelio, anche la verità è vittima di quella strage

L'accelerazione di quei 57 giorni

Paolo Borsellino sapeva di avere «poco tempo». Lo ripeteva ossessivamente. A casa. Ai colleghi. E per questo non poteva fermarsi. Ma forse neppure lui pensava che il tempo rimasto fosse così poco. Perché quell'accelerazione improvvisa? La strage di via D'Amelio per Cosa nostra fu, a conti fatti, un grosso autogol. Un «pessimo affare», come ha ricordato di recente l'ex magistrato Gian Carlo Caselli. Se ne resero conto tutti solo qualche settimana dopo, quando il cosiddetto "super decreto" Falcone fu convertito in legge - introducendo l'articolo 41 bis, il "carcere duro" per gli affiliati alle organizzazioni mafiose. La reazione emotiva generata dalla morte del giudice ebbe la sua eco anche nelle aule del Parlamento italiano, spazzando via quelle opposizioni che sembravano poterne ostacolare l'approvazione. Il "capo dei capi", Salvatore Riina, non poteva non aver fatto questo calcolo. Ma non servì a mutare la sua decisione. Questa cosa andava «fatta subito». Borsellino «deve morire subito». Ma per quale motivo?