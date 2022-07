Sentenza storica in Svezia, ergastolo per un ex ufficiale iraniano

Le reazioni - Le reazioni alla sentenza di oggi non si sono fatte attendere, tra entusiasmi e critiche. Nel primo gruppo figurano i sostenitori del gruppo Mek, giunti in Svezia in esilio, che hanno festeggiato fuori dal tribunale svedese un verdetto considerato non solo contro l'uomo, ma anche contro l'intero regime da lui rappresentato. Anche Amnesty ha definito la condanna di Nouri «un passo senza precedenti verso la giustizia per i crimini commessi in Iran». La sentenza «manda un messaggio inequivocabile, e atteso da tempo, alle autorità iraniane che i responsabili di crimini contro l'umanità non sfuggiranno alla giustizia».