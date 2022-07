Fukushima: una sentenza dichiara Tepco colpevole

Il racconto dei sopravvissuti



Questa catastrofe ecologica non ha avuto un impatto solo sul territorio e l'ambiente circostante, ma anche sulle persone che abitavano in quella regione, costretti a lasciare le loro case da un giorno all'altro. Subito dopo l'incidente ai reattori, molti cittadini furono evacuati per evitare contaminazioni provocate dai residui radioattivi presenti nell'area. Ma nonostante siano passati dieci anni dalla catastrofe, un'indagine dell'Università giapponese Kwansei Gakuin condotta tramite questionari nel 2020, ha evidenziato che Il 65% dei residenti di Fukushima non vuole far ritorno alle proprie abitazioni. Nel questionario, nonostante siano passati molti anni dal disastro, il 46,1% dei residenti ha riferito di temere una contaminazione dell'ambiente malgrado le operazioni di bonifica del territorio ancora in corso, mentre il 44,8% ritiene di essersi adattato all'attuale posto di residenza.