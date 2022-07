Turchia e Grecia si contendono il patrimonio culturale del mar Egeo

ANKARA / ATENE - I patrimoni culturali ellenici del mar Egeo? Sono anche un po’ turchi. È quanto reclama l’agenzia del turismo di Ankara sostenendo che bisogna smetterla di associare la regione e i suoi monumenti storici esclusivamente alla Grecia. La campagna turistica turca per l'estate 2022 ha quindi deciso di usare lo slogan "Turkaegean" o "Turkish Egeo", per promuovere monumenti e siti archeologici dell'antica Grecia sulle isole del mar Egeo. La risposta di Atene non si è fatta attendere: «Non è solo una pubblicità innocente, questa è propaganda».