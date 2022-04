Candidature aperte per l'ufficio postale più remoto al mondo

PORT LOCKROY - In mezzo al ghiaccio e ai pinguini e pronti ad accogliere 18mila visitatori. Sono aperte le candidature per lavorare nell'ufficio postale e nel museo di Port Lockroy in Antartide. Il personale selezionato partirà a novembre 2022 e tornerà a casa a marzo dell'anno prossimo.

Buona forma fisica, consapevolezza ambientale e conoscenza di uno stile di vita a minimo impatto sono le tre prerogative necessarie per candidarsi. Soprattutto, è necessario essere in grado di vivere senza acqua corrente e non avere problemi a stare in spazi piccoli con diverse altre persone per cinque mesi. Gli altri elementi richiesti sono abbastanza classici: esperienza di vendita al dettaglio, conservazione e manutenzione di edifici, leadership e gestione. Il bando è stato lanciato dall'Antarctic Heritage Trust, riporta la Bbc, che ogni anno riceve centinaia di domande di assunzione.

Il concorso è aperto fino al 25 aprile alle 23:59. Chi verrà scelto dovrà seguire una settimana di formazione a Cambridge nel mese di ottobre. La partenza è prevista per il mese di novembre, che coincide con l'inizio dell'estate antartica. In media Port Lockroy accoglie durante la stagione "calda" 18mila persone. Per cinque mesi il team dovrà occuparsi dell'ufficio postale e del museo, nonché occuparsi del conteggio dei pinguini Gentoo alla schiusa delle uova che dovrebbe avvenire tra la fine del primo mese di permanenza e l'inizio di dicembre.