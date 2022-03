I polpi sono più vecchi dei dinosauri

HELENA - Un'analisi di un fossile di polpo ha permesso di scoprire la sua età: ben 330 milioni di anni. Ciò significa che l'antica creatura con i tentacoli viveva in un'epoca precedente ai dinosauri. La nuova scoperta ha lasciato di stucco gli scienziati, in quanto in precedenza si credeva che i polpi fossero "arrivati" decine di milioni di anni dopo.

Il fossile, ritrovato in Montana, misura circa 12 centimetri e ha 10 tentacoli, due in più dei polpi "moderni", tutti muniti di due file di ventose, riporta AP. Due tentacoli sembrano essere più grandi degli altri, mentre la forma allungata ricorda più quella di un calamaro moderno. Gli studiosi hanno ipotizzato che il piccolo esemplare vivesse in una baia oceanica tropicale poco profonda. Il fossile ricopre un ruolo molto importante negli studi del settore, in quanto è estremamente difficile trovare i resti ben conservati dei tessuti molli.

Il fossile era stato donato al Royal Ontario Museum in Canada nel 1988, ed era rimasto chiuso in un cassetto per decenni, mentre gli studiosi si chinavano su fossili di squalo e altri reperti. Finché qualcuno si è accorto che la tavoletta calcarea presentava 10 minuscoli arti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications ed effettuato dal paleontologo e co-direttore del Museo americano di storia naturale Christopher Whalen, mostra anche alcune prove di una sacca di inchiostro, probabilmente utilizzata come oggi per confondere i predatori.

Il vampiropode era probabilmente l'antenato non solo dei polpi moderni, ma anche del calamaro vampiro. Il nome scientifico è stato scelto in onore del presidente Joe Biden: Syllipsimopodi bideni

Reuters