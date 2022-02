Come funziona il Green Pass illimitato per chi è guarito dal Covid

ROMA - Fra le norme Covid recentemente entrate in vigore in Italia ce n'è una che - al momento dell'annuncio - non era proprio chiarissima.

Riguardava il Green Pass delle persone guarite dal Covid che, da una parte, veniva ridotto a 6 mesi (così come quello dei "bivaccinati") e da un'altra veniva invece esteso a durata illimitata (come quello dei "trivaccinati").

A fare un po' di chiarezza per le modifiche che entreranno in vigore a partire dal 7 febbraio ci hanno provato i media italiani, tra i quali il Corriere della Sera che spiega come, per avere un Pass verde illimitato, bisogna essere guariti dal Covid dopo avere già ricevuto due dosi di vaccino. Vediamo assieme i diversi casi possibili.

Chi, da guarito, può avere il Green Pass illimitato: come dicevamo già sopra, è previsto per chi ha fatto le due dosi di vaccino e POI si è ammalato.

Chi, da guarito, non ce lo avrà è invece e chi si è ammalato PRIMA e in seguito ha fatto le due dosi. Questi avrà un Green Pass dalla scadenza di 6 mesi, a partire dalla seconda dose. Per tornare ad avere quello illimitato, sarà quindi necessario fare il booster, che prima però non veniva richiesto.

Chi è guarito e ha fatto una dose sola di vaccino: avrà un Green Pass valido 6 mesi, a partire però dalla data del primo tampone positivo.

I guariti ma non vaccinati, invece, avranno un Green Pass rafforzato dalla durata di 6 mesi dal primo tampone positivo. Ricordiamo che per gli over 50 residenti in Italia da inizio mese è in vigore l'obbligo vaccinale, anche per chi è guarito, pena una multa.

Chi si è vaccinato: chi ha completato il ciclo (2 dosi + booster), anche qui si avrà un Green Pass di durata illimitata, per gli altri varrà la scadenza di 6 mesi.