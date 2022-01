Germania, sia vaccino che test (2G+) per entrare nei ristoranti

BERLINO - Le persone che sono guarite o che sono vaccinate due volte contro il coronavirus dovranno presentare anche un test (rapido) quando si recano nei bar e nei ristoranti di tutta la Germania.

Lo ha annunciato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, illustrando la decisione emersa da una riunione precedente (in videochiamata) tra il governo federale e i Presidenti dei Länder.

«Omicron sarà con noi per molto tempo», ha dichiarato in conferenza stampa il Cancelliere tedesco, aggiungendo che per il momento la pressione sulle strutture sanitarie rimane alta.

L'introduzione della regola "2G+" nella gastronomia viene applicata «a livello nazionale» e indipendentemente dall'incidenza locale, per frenare la diffusione di Omicron. L'unica esenzione riguarda coloro che hanno già ricevuto la dose di richiamo, o booster.

Oltre a ciò, come in altri Paesi europei, sono stati stabiliti periodi di quarantena più brevi. Come riporta lo Spiegel, la quarantena non sarà più necessaria per chi ha già fatto la terza dose. Gli altri - chi è vaccinato con due dosi o guarito - potrà invece ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Effettuando un test dopo il settimo giorno, se negativo, possono terminare la quarantena.

Il personale di ospedali, case di cura e d'assistenza potrà invece uscire dalla quarantena o dall'isolamento dopo cinque giorni - con test PCR obbligatorio - se è privo di sintomi da almeno 48. Le stesse regole valgono anche per i bambini.