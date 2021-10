Tinder a prova di molestia: introdotte due nuove funzioni

SAN FRANCISCO - Tinder ha introdotto due nuove funzioni per prevenire le molestie sull'app. Si tratta di "Questo messaggio ti infastidisce?" e "Vuoi ripensarci?".

Novità che si aggiungono alla lista di opzioni di sicurezza che Tinder ha lanciato negli ultimi anni e che mirano a fornire maggiore sicurezza agli iscritti.

"Questo messaggio ti infastidisce?" fornisce supporto ai membri quando viene rilevato un linguaggio molesto in un messaggio appena ricevuto. La funzione riconosce, sulla base di un'intelligenza artificiale con apprendimento autonomo e supportata dai feedback degli utenti, se è il caso di segnalare un testo considerato molesto. Quando un membro di Tinder risponde "sì" alla domanda "Questo messaggio ti infastidisce?", avrà la possibilità di segnalare il comportamento della persona che lo ha contattato.

Secondo Tinder, i primi test hanno mostrato un aumento del 46% del numero di segnalazioni per messaggi inappropriati, con gli iscritti che si sentono più legittimati e supportati nel segnalare i comportamenti scorretti. "Vuoi ripensarci?" agisce allo stesso modo, ma dal lato di chi sta inviando il messaggio. L'intelligenza artificiale interviene in modo proattivo per avvertire il mittente che il suo testo potrebbe risultare offensivo, chiedendogli di pensarci due volte prima di premere invio. 'Vuoi ripensarci?' avrebbe già ridotto il linguaggio inappropriato nei messaggi inviati per oltre il 10% di chi ha ricevuto la notifica.

"Le parole sono potenti quanto le azioni e oggi vogliamo ribadire ulteriormente che nessun tipo di molestia avrà mai spazio su Tinder", ha affermato Tracey Breeden, Head of Safety and Social Advocacy per Tinder e Match Group". Per continuare a inviare e ricevere messaggi sulla piattaforma, gli utenti dovranno dare il consenso ai filtri. In assenza di ciò, si potrà continuare a fare Swipe e Match con gli altri ma senza poter gestire le chat dirette.