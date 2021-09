Il killer di Sarah Everard, Wayne Couzens, condannato al carcere a vita

Giornalista in formazione

LONDRA - Finse di arrestarla, per violentarla e poi ucciderla. Oggi, l'ex agente di polizia di Londra Wayne Couzens è stato condannato all'ergastolo per lo stupro e l'omicidio di Sarah Everard.

Davanti ad un'aula gremita, il giudice Adrian Fulford ha parlato di un caso «devastante, tragico, e brutale», descrivendo Sarah Everard come «una vittima incolpevole di una grottesca serie di reati», «stava solo tornando a casa». In tribunale, erano presenti molti amici di Sarah, come anche i suoi genitori e la sorella, riporta l'emittente BBC.

Il giudice ha reso omaggio alla dignità della famiglia, le cui dichiarazioni hanno rivelato l'impatto umano dell'offesa «sia sessuale che omicida», definita come «perversa, egoista e brutale».

«L'abuso del ruolo di un ufficiale di polizia al fine di rapire, violentare e uccidere una vittima è di una gravità pari a quella di un omicidio al fine di promuovere una causa politica, religiosa o ideologica», ha detto Fulford all'Old Bailey, ribadendo che la gravità del caso è «talmente alta» da giustificare il carcere a vita.

La sentenza contro Couzens, condannato a una vita in carcere senza condizionale, è estremamente rara nel Regno Unito, riservata a crimini eccezionalmente gravi. Non è infatti stata contemplata alcuna possibilità di rilascio anticipato o di libertà vigilata. Come riporta la CNN, su 7'000 detenuti che stanno scontando un ergastolo nel Regno Unito, sono solo 60 ad aver ricevuto una condanna simile.

Alla pronuncia della condanna da parte del giudice, gli agenti che hanno indagato sull'omicidio hanno abbracciato i membri della famiglia Everard, che però, come già dichiarato in passato, vorrebbero solo avere Sarah indietro: nessuna punizione o condanna sarà mai paragonabile al dolore a loro inflitto da Couzens.