Greta Thunberg a Berlino, presenti decine di migliaia di persone

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

BERLINO - Come era stato annunciato, sono tornati i cortei, le manifestazioni e gli scioperi a favore del clima, organizzati dal movimento Fridays For Future.

A livello globale, in occasione della giornata odierna sono stati organizzati 1'400 eventi in 80 Paesi. Oggi le operazioni si sono concentrate molto sulla Germania, in vista delle elezioni federali previste domenica.

A Berlino, dove ha avuto luogo la mobilitazione principale, che ha potuto vantare anche la presenza dell'attivista svedese Greta Thunberg, si sono riunite decine di migliaia di persone. L'attivista Luisa Neubauer ha parlato di 100mila presenti. Greta, che è tra l'altro la fondatrice di Fridays For Future, si è rivolta ai manifestanti da un palco, affermando «era da molto tempo che non vedevo così tanta gente». «Se molte persone promuovono il cambiamento, il cambiamento arriverà», ha poi aggiunto.

«Nessun partito politico sta facendo abbastanza per combattere la crisi climatica», ha poi detto la giovane nel suo discorso, ricordando a tutti di andare a votare. «Sì, noi dobbiamo votare, voi dovete votare, ma ricordate che il solo voto non sarà sufficiente. Dobbiamo continuare a protestare, a scendere in strada», ha detto Thunberg davanti al palazzo del Parlamento.

Oltre a Berlino, le proteste hanno luogo anche ad Amburgo, Friburgo, Colonia e Bonn.

Getty