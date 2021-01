L'acqua avanza, evacuate circa 2'000 abitazioni

MANCHESTER - Circa 2'000 abitazioni sono state evacuate la notte scorsa nell'area di Manchester (Inghilterra) a causa della tempesta Christoph, che ha causato allagamenti in varie parti del Paese. Lo riporta il Guardian.

Le località colpite dalla perturbazione sono East Didsbury, West Didsbury e Northenden, oltre ad alcune zone di Ruthin e Bangor on Dee - nel Galles del nord - e alla cittadina di Maghull nella contea di Merseyside (centro ovest).

Il premier britannico Boris Johnson ha esortato la popolazione colpita dal maltempo a seguire le indicazioni delle autorità e a lasciare la proprie case.

Johnson ha affermato che il governo è «del tutto preparato» a gestire sia l'ondata di maltempo che l'epidemia in corso e che potranno essere utilizzate per ospitare i cittadini sfollati strutture in cui vengono garantite tutte le misure anti-Covid-19.

Se nel nord del Paese si attendono soprattutto precipitazioni a carattere nevoso sono le forti piogge a preoccupare per la situazione in Inghilterra e Galles. Molte zone sono a rischio più o meno avanzato di alluvione, mentre, come riporta l'Agenzia per l'ambiente si segnalano molti fiumi «ad alto rischio di esondazione».

Getty