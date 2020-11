Coronavirus: produzione di anticorpi rapida con il vaccino cinese

PECHINO - Buoni risultati per il vaccino cinese anti Covid-19 "CoronaVac", basato su virus SARS-CoV-2 inattivato e sviluppato da Sinovac. In un trial clinico fase 1-2 su oltre 700 individui di 18-59 anni, il vaccino è risultato sicuro e senza effetti avversi nonché in grado d'indurre rapidamente la produzione di anticorpi dopo due dosi di prodotto.

Lo rende noto la rivista The Lancet Infectious Diseases, precisando che resta ancora da verificare in un trial di fase 3 se la concentrazione di anticorpi indotta da CoronaVac sia sufficiente a prevenire l'infezione e se il vaccino funzioni anche negli anziani.

«I nostri risultati mostrano che CoronaVac è capace d'indurre una rapida risposta anticorpale entro quattro settimane dalla somministrazione, con due dosi a distanza di 14 giorni tra loro - dichiara Fengcai Zhu del centro provinciale Jiangsu per Disease Control and Prevention, a Nanjing, Cina -. Ciò rende il vaccino adatto per un uso di emergenza durante la pandemia».