Niente "dolcetto o scherzetto" per i bimbi scozzesi

EDIMBURGO - Per ridurre al minino i contatti tra le persone il governo scozzese ha chiesto ai bambini di rinunciare a "dolcetto o scherzetto" la notte di Halloween. Niente passaggio di porta in porta per accaparrarsi qualche dolciume dunque.

«Con le attuali restrizioni non è possibile incontrarsi al chiuso o in grandi gruppi all'aperto. Quindi la cosa più sicura da fare quest'anno è restare a casa» ha commentato il primo ministro John Swinney. «So che il "dolcetto o scherzetto" è una componente importante di Halloween, e i bambini saranno tristi di non poterlo festeggiare come al solito. Ma dato che lo spostamento di porta in porta comporta un rischio aggiuntivo ed evitabile per la diffusione del virus, il nostro consiglio per le famiglie è dunque di evitarlo».

Nel comunicato stampa si legge inoltre che le famiglie possono trovare sul sito del Parent Club diversi modi per trascorrere la festa al sicuro in casa, come giochi di società, costumi e racconti.