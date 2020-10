Si contagiano apposta per vendere gli anticorpi

SALT LAKE CITY - Plasma con anticorpi contro il coronavirus in cambio di denaro. È il piano che avrebbero messo in atto alcuni studenti del Brigham Young University, un college di proprietà dei Mormoni, i quali avrebbero cercato di infettarsi deliberatamente per poi vendere il loro sangue presumibilmente con anticorpi anti-Covid-19.

Tra le terapie contro il virus i medici raccolgono sangue da donatori che sono stati infettati e lo danno a pazienti che invece lottano per la vita. Si tratta di un procedimento approvato dalla Food and Drug Administration lo scorso agosto e usato in molte parti degli Stati Uniti.

La direzione dell'università ha avviato un'indagine e intanto gli studenti sono stati sospesi. Ha anche condannato il comportamento degli stessi.