Passaporto inutile per via del Covid? Presentandolo al Burger gli svedesi rimediano un panino gratis

STOCCOLMA - Alternativamente criticati e lodati per il loro approccio alla pandemia di Covid-19, gli svedesi non potranno fare grandi viaggi questa estate. Dato l'andamento dei contagi dalle loro parti, infatti, molti Paesi - Svizzera inclusa - impongono loro la quarantena in caso d'ingresso.

Per consolarli (e farsi pubblicità) Burger King Svezia ha così pensato di proporre loro un utilizzo alternativo del loro (momentaneamente inutile) passaporto. A chi lo presenti in una filiale svedese della catena di fast food sarà offerto gratuitamente uno dei nuovi "World Gourmet", attualmente proposti nelle versioni "Argentinian Grill" e "French Cheese".

Attenzione però: ogni detentore di un passaporto svedese avrà diritto a un massimo di un panino al giorno e fino a cinque panini in totale. Per tenere il conto, il documento sarà timbrato come in aeroporto, con uno stampino che recita "World Gourmet" e indica la data del "viaggio" culinario.

Il rischio? «Il tuo passaporto potrebbe diventare inutilizzabile se scegli di farlo timbrare», mette in guardia Burger King presentando la promozione. Le autorità di frontiera di altri Paesi, infatti, potrebbero in futuro rifiutare un documento che riporti un timbro "d'ingresso" nel mondo di Burger King.

La soluzione, per chi conservi la speranza di tornare a viaggiare presto, potrebbe essere presentare al cassiere un passaporto scaduto o annullato. Basta che sia svedese, infatti, sarà comunque accettato.