«Single, trovatevi un amico di letto!»

AMSTERDAM - L'Istituto di Sanità olandese (Rivm) suggerisce ai single di trovare «un amico di letto», o anche solo per le coccole, per superare il periodo in cui sarà necessario mantenere le distanze sociali.

Sulle nuove linee guida delle autorità olandesi ha riferito oggi il Guardian. Il 23 marzo i Paesi Bassi hanno varato quello che hanno definito come un «confinamento intelligente». A casa si può ricevere fino a un massimo di tre persone esterne, ma deve essere sempre mantenuta la distanza di 1,5 metro.

Dopo alcune polemiche sui media, l'Rvim ammette ora che «se uno è single vuole anche un contatto fisico». Tuttavia l'intimità comporta dei rischi che vanno gestiti. Per questo, con praticità tipicamente olandese, si suggerisce di trovare un accordo con altri single nella stessa situazione.

«Discutete insieme come fare. Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali, se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno vede. Più gente si vede, maggiore è il rischio di contagio», spiega l'Rvim.

Il governo olandese ha iniziato un graduale allentamento delle misure anti-coronavirus. Parrucchieri ed estetisti hanno ripreso l'attività, mentre ristoranti, bar e cinema riapriranno il primo giugno. Rimane tuttavia in vigore la necessità di mantenere la distanza interpersonale.