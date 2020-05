Un "ospite intermedio" ha fatto passare il coronavirus dai pipistrelli all'uomo

LONDRA - Sarebbe stato un "ospite intermedio" animale a permettere la trasmissione del coronavirus dai pipistrelli all'essere umano. Lo ha dichiarato Maria Van Kerkhove, guida tecnica dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso di una trasmissione della Bbc.

È molto probabile che il commercio di animali selvatici abbia giocato un ruolo rilevante nella trasmissione da specie a specie, come si è già visto in passato. «Ci stavamo preparando per qualcosa di simile perché non era questione di "se", ma questione di "quando"» ha dichiarato Van Kerkhove al programma di Andrew Marr.

Alcuni ricercatori sostengono che non saremo mai in grado di stabilire come si sia infettata la prima persona. Ugualmente è virtualmente impossibile stabilire se l'animale contagiato dal virus sia stato venduto nel mercato di Wuhan, dove si ritiene che abbia avuto origine la pandemia.

Le «speculazioni» Usa sull'origine in laboratorio - L'Oms ha poi bollato come «speculazioni» le teorie - sostenute a gran voce dall'amministrazione Trump, con il testa il presidente e il segretario di Stato Mike Pompeo - riguardanti l'origine in laboratorio del virus. L'organizzazione afferma di non aver ricevuto dagli Stati Uniti nessuna prova in merito alla fondatezza di queste affermazioni.

Secondo Washington la Cina avrebbe completamente distrutto le evidenze di una manipolazione umana del virus. Frasi che hanno scatenato l'ira delle autorità di Pechino e dei media statali.