Audi ha realizzato un video di quattro ore di viaggio nei paesaggi australiani

CANBERRA - Vi eravate preparati per fare un viaggio in auto rilassante tra panorami, pianure, e stradine di campagna? Audi ha deciso di venirvi incontro. Potete ora accendere la TV, o il computer, o il beamer, come preferite, e godervelo direttamente da casa.

La sede australiana della nota casa automobilistica ha infatti pubblicato sulla propria pagina Youtube (VIDEO SOTTO) un video "slow", lento, rilassante in cui una Audi A6 Sedan, protagonista del film, permette a chi guarda di sperimentare il piacere della guida in periferia, e di offrire agli australiani un po' di tranquillità durante questi tempi incerti.

Il film, della durata di quattro ore, è stato progettato per avere un effetto rilassante portando gli australiani (che si trovano, come tutti, attualmente in isolamento) negli altipiani del Nuovo Galles del Sud. «Di solito vi invitiamo a godervi il piacere della guida su strada. Questa volta invece, portiamo la strada direttamente da voi» ha spiegato Audi Australia, introducendo il film.

Il film è stato realizzato da Audi e We Are Social Australia, e diretto da Luke Bouchier. Per il video è stata anche creata una colonna sonora dal compositore John Hassell, dal suo studio di Marsiglia, dove è attualmente in isolamento.