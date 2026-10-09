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    Blondies alla zucca

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    Blondies alla zucca
    Blondies alla zucca

    Una delizia autunnale in ogni morso! La dolcezza della zucca, le spezie delicate e una consistenza meravigliosamente umida che si scioglie in bocca: questi blondies sono pronti in un attimo, e tutto in una sola ciotola! Perfetti per una piacevole pausa caffè.

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    Blondies alla zucca - Ricette | fooby.ch
    Blondies alla zucca da provare subito, ora su FOOBY! Scopri anche le deliziose ricette della nostra categoria .



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