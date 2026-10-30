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    CUCINARE CON FOOBY

    Idee stagionali per la tua cucina

    Idee stagionali per la tua cucina
    Fooby
    Zuppa di pollo
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    Idee stagionali per la tua cucina

    L'autunno è molto più che foglie colorate e mattine fresche. È anche una fonte inesauribile di ispirazione per la cucina. Ingredienti di stagione e sapori familiari rendono facile godersi questo periodo dorato dell'anno.

    FoobyZuppa di pollo

    La zuppa di pollo sfilacciato al peperoncino è proprio quello che ci vuole quando si ha voglia di un piatto caldo e confortante. Vi sono rimaste delle mele? Allora provate un dolce budino di chia alle mele e spezie . È delizioso sia a colazione che come dessert alla frutta.

    Un assaggio d'autunno

    Uva e olive al forno (vedi ricetta)

    FoobyUva e olive al forno

    Hummus di pistacchi con patate dolci e funghi. Vedi la ricetta.

    FoobyHummus di pistacchi con patate dolci e funghi

    Dai cavoletti di Bruxelles al cavolo rosso

    Cavolini di Bruxelles arrostiti con salsa al formaggio. Vedi la ricetta.

    FoobyCavolini di Bruxelles arrostiti con salsa al formaggio.

    Cavolo al forno con feta (vedi ricetta)

    FoobyCavolo al forno con feta

    Cavolo rosso con tofu in tempura (vedi ricetta)

    FoobyCavolo rosso con tofu in tempura

    Cena autunnale

    Costolette d'agnello con composta d'uva (vedi ricetta)

    FoobyCostolette d'agnello con composta d'uva

    Bistecche di funghi pleurotus eryngii con cavolo verza. Vedi la ricetta.

    FoobyBistecche di funghi pleurotus eryngii con cavolo verza.

    Dolci con pera o mela

    Tè alla camomilla e pere con crema allo yogurt (vedi ricetta)

    FoobyTè alla camomilla e pere con crema allo yogurt

    Ricetta del budino di chia alle mele e spezie

    FoobyBudino di chia alle mele e spezie

    Preparare dolci non è mai stato così facile

    Brownies alle noci Bärli. Vai alla ricetta

    FoobyBrownies alle noci Bärli

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