Idee stagionali per la tua cucina
L'autunno è molto più che foglie colorate e mattine fresche. È anche una fonte inesauribile di ispirazione per la cucina. Ingredienti di stagione e sapori familiari rendono facile godersi questo periodo dorato dell'anno.
La zuppa di pollo sfilacciato al peperoncino è proprio quello che ci vuole quando si ha voglia di un piatto caldo e confortante. Vi sono rimaste delle mele? Allora provate un dolce budino di chia alle mele e spezie . È delizioso sia a colazione che come dessert alla frutta.
Hummus di pistacchi con patate dolci e funghi. Vedi la ricetta.
Dai cavoletti di Bruxelles al cavolo rosso
Cavolini di Bruxelles arrostiti con salsa al formaggio. Vedi la ricetta.
Cavolo al forno con feta (vedi ricetta)
Cavolo rosso con tofu in tempura (vedi ricetta)
Cena autunnale
Costolette d'agnello con composta d'uva (vedi ricetta)
Bistecche di funghi pleurotus eryngii con cavolo verza. Vedi la ricetta.
Ricetta del budino di chia alle mele e spezie
Preparare dolci non è mai stato così facile
Brownies alle noci Bärli. Vai alla ricetta
Altre idee per ricette autunnali
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