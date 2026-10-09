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    CUCINARE CON FOOBY

    Spezie piccole, grande sapore

    Spezie piccole, grande sapore
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    Cappelletti burro e salvia
    +5
    Spezie piccole, grande sapore

    Il sapore in cucina spesso risiede nei più piccoli ingredienti. Nel mondo delle spezie, scoprirete aromi delicati, abbinamenti sorprendenti e nuove idee per la vostra cucina. Ne sono un esempio questi delicati cappelletti al burro e salvia, dove erbe aromatiche e burro si armonizzano splendidamente.

    FoobyCappelletti burro e salvia

    Un sour allo zafferano ghiacciato offre un piacevole cambio di ritmo . Questo drink è perfetto per un incontro tra amici o come raffinato digestivo serale.

    "Zafferano"

    Stracciatella allo zafferano e pompelmo. Vedi ricetta.

    FoobyStracciatella allo zafferano e pompelmo

    Cacio e Pepe allo Zafferano Vai alla ricetta

    FoobyCacio e Pepe allo Zafferano

    Acidula allo zafferano (vedi ricetta)

    FoobyAcidula allo zafferano



    Crostata crème brulée allo zafferano Guarda la ricetta

    FoobyCrostata crème brulée allo zafferano

    "Cardamomo"

    Frittelle al cardamomo Vai alla ricetta

    FoobyFrittelle al cardamomo

    "Saggio"

    Risotto alla salvia con sogliola (vedi ricetta)

    FoobyRisotto alla salvia con sogliola

    Madeleine di polenta e salvia (vedi ricetta)

    FoobyMadeleine di polenta e salvia

    Condire a regola d'arte in modo semplice

    Fooby

    Il successo di un piatto dipende dalla giusta quantità di spezie. Il sapore più intenso in cucina spesso deriva dagli ingredienti più semplici: le spezie! Quali erbe aromatiche, salse e polveri servono per creare un aroma inebriante? Ecco una breve guida:

    Prendine un pezzo!

    Magenbrot Vai alla ricetta

    FoobyMagenbrot

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