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    Ciotola di manzo macinato al miele piccante

    Ciotola di manzo macinato al miele piccante
    Fooby
    Ciotola di manzo macinato al miele piccante
    Ciotola di manzo macinato al miele piccante

    Piccante, piccante, dolce, rinfrescante: questa ciotola è una vera festa di sapori! Fooby ha provato la ricetta virale sui social e capisce subito perché sia ​​così di moda. Il miele piccante (miele piccante) le dà il tocco finale perfetto!

    FoobyCiotola di manzo macinato al miele piccante
    Bowl di carne macinata al miele piccante - Ricette | fooby.ch
    Bowl di carne macinata al miele piccante da provare subito, ora su FOOBY! Scopri anche le deliziose ricette della nostra categoria .

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