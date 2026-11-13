Piatti a base di patate per tutti i gusti
Croccanti, cremose o meravigliosamente sostanziose: le patate sono indispensabili nella maggior parte delle cucine. La loro versatilità è dimostrata, ad esempio, dalle patate ripiene di cavolo e raclette. Farcite con formaggio saporito, arrivano in tavola fresche di forno.
E la parte migliore? I piatti a base di patate non devono essere complicati per essere deliziosi. Scopri altre ricette con questo tubero versatile e lasciati ispirare da piatti semplici e confortanti.
Classici sostanziosi
Zuppa di patate e porri (vedi ricetta)
Rösti (Ricetta)
Ricetta del pasticcio di carne
Galette contro Focaccia
Galette di patate e formaggio (vedi ricetta)
Focaccia di patate (vedi ricetta)
Fonduta di gin con patate fritte (vedi ricetta)
Gratin di patate e formaggio (vedi ricetta)
Gnocchi come quelli della nonna
Gnocchi proprio come li faceva la nonna nella bella Italia! Non c'è bisogno di attraversare le Alpi: con soli 5 ingredienti e un po' di pazienza, puoi portare il 100% di italianità nel tuo piatto. Fooby ti mostra quanto è facile preparare gli gnocchi in casa.
Divertimento con le patate per bambini
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