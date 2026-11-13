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    CUCINARE CON FOOBY

    Piatti a base di patate per tutti i gusti

    Piatti a base di patate per tutti i gusti
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    Patate ripiene di cavolo e raclette
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    Piatti a base di patate per tutti i gusti

    Croccanti, cremose o meravigliosamente sostanziose: le patate sono indispensabili nella maggior parte delle cucine. La loro versatilità è dimostrata, ad esempio, dalle patate ripiene di cavolo e raclette. Farcite con formaggio saporito, arrivano in tavola fresche di forno.

    FoobyPatate ripiene di cavolo e raclette

    E la parte migliore? I piatti a base di patate non devono essere complicati per essere deliziosi. Scopri altre ricette con questo tubero versatile e lasciati ispirare da piatti semplici e confortanti.

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