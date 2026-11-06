Il piacere del forno per momenti di benessere e comfort
Un delizioso aroma si sprigiona dal forno, creando all'istante un'atmosfera accogliente. Gli spicchi di zucca salati sono un vero comfort food, che aggiunge colore alla tavola e ha un sapore meravigliosamente aromatico. Ecco come una semplice zucca si trasforma in un pranzo delizioso.
Mentre il forno fa il suo lavoro, potete apparecchiare la tavola o semplicemente concedervi una breve pausa. Dal dolce al salato, su FOOBY troverete tantissime idee per ricette diverse, adatte a tutti i gusti.
Ti sembra interessante? Allora preriscalda il forno e preparati a gustare tante ricette diverse!
Pane mediterraneo (vedi ricetta)
Lievito stellare reso facile
Questa stella di pasta lievitata ripiena stupirà parenti e amici ed è più facile da preparare di quanto sembri. Con marmellata o Nutella? FOOBY ti mostra come fare, passo dopo passo.
Dorato, caldo e saporito
Spaetzle al formaggio al forno (vedi ricetta)
Pere arrostite con halloumi (vedi ricetta)
Formaggio al forno con pesto (vedi ricetta)
Barbabietole al forno con rafano (vedi ricetta)
Una fetta di torta con il tè
Torta all'uva con tè Earl Grey. Vai alla ricetta
Pizza e hot dog si incontrano
Pizza Dog. Vai alla ricetta
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