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    CUCINARE CON FOOBY

    Il piacere del forno per momenti di benessere e comfort

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    Spicchi di zucca salati
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    Il piacere del forno per momenti di benessere e comfort

    Un delizioso aroma si sprigiona dal forno, creando all'istante un'atmosfera accogliente. Gli spicchi di zucca salati sono un vero comfort food, che aggiunge colore alla tavola e ha un sapore meravigliosamente aromatico. Ecco come una semplice zucca si trasforma in un pranzo delizioso.

    FoobySpicchi di zucca salati

    Mentre il forno fa il suo lavoro, potete apparecchiare la tavola o semplicemente concedervi una breve pausa. Dal dolce al salato, su FOOBY troverete tantissime idee per ricette diverse, adatte a tutti i gusti.

    Ti sembra interessante? Allora preriscalda il forno e preparati a gustare tante ricette diverse!

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