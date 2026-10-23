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    Stagione delle zucche: delizie autunnali per giornate accoglienti

    Stagione delle zucche: delizie autunnali per giornate accoglienti
    Fooby
    Focaccia speziata con zucca
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    Stagione delle zucche: delizie autunnali per giornate accoglienti

    Le fresche giornate autunnali invitano a gustare piatti deliziosi e serate accoglienti. Naturalmente, la zucca è un ingrediente imprescindibile. Intagliata ed esposta all'esterno, crea un'atmosfera autunnale; in cucina, il suo splendido colore dona calore al piatto e il suo sapore delicato si abbina meravigliosamente a numerose pietanze.

    FoobyFocaccia speziata con zucca

    Che ne dite di una focaccia speziata con zucca? È un'ottima idea per una serata accogliente e si può condividere splendidamente con i propri cari.

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