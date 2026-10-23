Stagione delle zucche: delizie autunnali per giornate accoglienti
Le fresche giornate autunnali invitano a gustare piatti deliziosi e serate accoglienti. Naturalmente, la zucca è un ingrediente imprescindibile. Intagliata ed esposta all'esterno, crea un'atmosfera autunnale; in cucina, il suo splendido colore dona calore al piatto e il suo sapore delicato si abbina meravigliosamente a numerose pietanze.
Che ne dite di una focaccia speziata con zucca? È un'ottima idea per una serata accogliente e si può condividere splendidamente con i propri cari.
Un assaggio d'autunno servito
Insalata autunnale alla cannella. Vedi la ricetta
Riso fritto autunnale (vedi ricetta)
Zucca in stile barbecue
Hamburger di jackfruit sfilacciato in salsa barbecue. Vai alla ricetta
La zucca incontra la cucina internazionale
Zucca indiana (vedi ricetta)
Stufato di zucca con miso (vedi ricetta)
Facile come bere un bicchiere d'acqua e formaggio
Lasagna di zucca e carne macinata (vedi ricetta)
Cannelloni con raclette (vedi ricetta)
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