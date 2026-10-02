Pane nuvola al cioccolato
Questo pane nuvola è davvero all'altezza del suo nome. È arioso, leggero, soffice, incredibilmente delizioso e semplicemente magico. Bastano solo quattro ingredienti e dieci minuti per provare questa ricetta speciale.
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