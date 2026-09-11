Rivista e libro di cucina FOOBY
Lasciatevi ispirare dalla nuova rivista FOOBY per la prossima stagione e scoprite tante idee fresche, ricette stagionali e deliziose proposte.
Che siate alla ricerca di piatti per tutti i giorni, di spunti creativi in cucina o di momenti speciali da concedervi, la nuova rivista FOOBY vi accompagnerà con tanta ispirazione per tutta la stagione, invogliandovi a sperimentare, cucinare e godervi ogni istante.
Storie interessanti, interviste stimolanti e ricette deliziose: due volte l'anno, le riviste FOOBY vi offrono le ultime ricette e tendenze in fatto di gusto.
Non sei abbonato al giornale Coop, né hai mai acquistato una copia cartacea nel tuo negozio Coop di zona? Allora puoi facilmente sfogliare il numero corrente e tutte le edizioni precedenti online. Lo stesso vale per il nuovo ricettario di base!
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Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.
Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.
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