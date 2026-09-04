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    CUCINARE CON FOOBY

    10 ricette veloci per colazione, pranzo e cena

    Sole, buon umore e più tempo possibile da trascorrere all'aperto. Cosa si può volere di più? Ancora meglio, se il pasto arriva in tavola in modo rapido e semplice. Le nostre ricette lampo permettono di trascorrere più tempo in balcone e in giardino, al lago e per tutte le cose belle della vita.
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    10 ricette veloci per colazione, pranzo e cena
    Sole, buon umore e più tempo possibile da trascorrere all'aperto. Cosa si può volere di più? Ancora meglio, se il pasto arriva in tavola in modo rapido e semplice. Le nostre ricette lampo permettono di trascorrere più tempo in balcone e in giardino, al lago e per tutte le cose belle della vita.

    Che ne dici dei pancake al kefir? Si preparano in un attimo, sono fruttati e perfetti per iniziare la giornata in modo rilassato.

    BUONGIORNO DI FRUTTA

    Bowl di caffè e prugne
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    Fichi al miele con sesamo
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    Bowl per la colazione con quinoa
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    CUCINA ESTIVA FRESCA

    Spaghetti con pomodori e burrata
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    Anguria con formaggio fresco di capra
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    Smashed potatoes con pomodori
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    UN PENSIERINO VELOCE

    Hummus alla greca
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    Insalata di fagiolini verdi con dressing al chili
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    IN TAVOLA IN UN BALENO

    Semplici, squisite e ideali per placare la fame in un battibaleno. Tutto quello che ti serve sono: 5 ingredienti e massimo 30 minuti di tempo. Se non ci vedi più dalla fame e vuoi mettere a tacere velocemente lo stomaco, le nostre ricette lampo per pasta, pizza, carne, dessert, piatti vegetariani o addirittura vegani fanno esattamente al caso tuo.

    Ricette lampo. Parola chiave: velocità | fooby.ch
    A volte non si ha scelta: bisogna essere veloci. Le nostre ricette lampo per pizza, pasta, insalata e qualche dolcetto placano la fame al massimo in 30 minuti. A prova di cronometro!

    PRONTI ALL'USO IN UN ATTIMO

    Insalata di pasta con lattuga e pancetta
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    Piadine al roastbeef
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    VOGLIA DI ALTRE RICETTE LAMPO?
    - Ricette facili con pochi ingredienti
    - Ricette per sandwich

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    Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.
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