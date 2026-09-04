10 ricette veloci per colazione, pranzo e cena
Sole, buon umore e più tempo possibile da trascorrere all'aperto. Cosa si può volere di più? Ancora meglio, se il pasto arriva in tavola in modo rapido e semplice. Le nostre ricette lampo permettono di trascorrere più tempo in balcone e in giardino, al lago e per tutte le cose belle della vita.
Sole, buon umore e più tempo possibile da trascorrere all'aperto. Cosa si può volere di più? Ancora meglio, se il pasto arriva in tavola in modo rapido e semplice. Le nostre ricette lampo permettono di trascorrere più tempo in balcone e in giardino, al lago e per tutte le cose belle della vita.
Che ne dici dei pancake al kefir? Si preparano in un attimo, sono fruttati e perfetti per iniziare la giornata in modo rilassato.
BUONGIORNO DI FRUTTA
Bowl di caffè e prugne
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Fichi al miele con sesamo
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Bowl per la colazione con quinoa
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Anguria con formaggio fresco di capra
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Smashed potatoes con pomodori
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UN PENSIERINO VELOCE
Hummus alla greca
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Insalata di fagiolini verdi con dressing al chili
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IN TAVOLA IN UN BALENO
Semplici, squisite e ideali per placare la fame in un battibaleno. Tutto quello che ti serve sono: 5 ingredienti e massimo 30 minuti di tempo. Se non ci vedi più dalla fame e vuoi mettere a tacere velocemente lo stomaco, le nostre ricette lampo per pasta, pizza, carne, dessert, piatti vegetariani o addirittura vegani fanno esattamente al caso tuo.
PRONTI ALL'USO IN UN ATTIMO
Insalata di pasta con lattuga e pancetta
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Piadine al roastbeef
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