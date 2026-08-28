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Quando la fame è tanta, ma il tempo manca

Semplici, squisite e ideali per placare la fame in un battibaleno. Cosa ti serve? Solo 5 ingredienti e al massimo 30 minuti di tempo.
Quando la fame è tanta, ma il tempo manca
Fooby
Quando la fame è tanta, ma il tempo manca
Semplici, squisite e ideali per placare la fame in un battibaleno. Cosa ti serve? Solo 5 ingredienti e al massimo 30 minuti di tempo.

Che si tratti di pasta, pizza, carne, piatti vegetariani, dolci o persino vegani, queste ricette facili e veloci soddisferanno la tua fame in un batter d'occhio.

Puoi trovare le ricette in un'elegante scheda informativa presso il tuo negozio Coop di fiducia, oppure lasciarti ispirare direttamente qui:

Ricette lampo. Parola chiave: velocità | fooby.ch
A volte non si ha scelta: bisogna essere veloci. Le nostre ricette lampo per pizza, pasta, insalata e qualche dolcetto placano la fame al massimo in 30 minuti. A prova di cronometro!

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.
Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

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