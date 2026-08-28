Scopri i classici italiani e nuove idee da amare
Viva l’Italia porta in tavola aromi mediterranei e ha sempre la risposta perfetta per giornate calde, serate rilassanti e bei momenti da trascorrere a casa.
Viva l’Italia porta in tavola aromi mediterranei e ha sempre la risposta perfetta per giornate calde, serate rilassanti e bei momenti da trascorrere a casa.
Il nostro merluzzo in salsa di pomodoro e olive sa di sole, terre del Sud e un pizzico d'amore. Oppure preferisci il profumo della pizza appena sfornata con patate e cipolle? Rilassati, goditi il momento e fai finta, anche solo per un attimo, di essere in spiaggia e sentire infrangersi le onde del mare.
PASTA, AMORE VERO
Pesto alla genovese
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Ravioli cipolla e ricotta
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Peperoni gratinati con pangrattato
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APPENA SFORNATA E CROCCANTE
Pizza con patate e cipolla
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DOLCE VITA AL CUCCHIAIO
Budino al mascarpone
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Tartufo di Pizzo (palline di gelato ripiene)
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POMODORI - ALCUNI TRUCCHI
Tagliare un pomodoro? Ora penserai: ma che problema c’é? Attenzione! Anche in questo caso, sono i piccoli trucchi a fare la differenza fra piacere e frustrazione.
E te li sveliamo nel nostro video tutorial, così non trasformerai più la tua cucina in un campo di battaglia.
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Pasta Ponza
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L'ITALIA È SERVITA
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