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CUCINARE CON FOOBY

Scopri i classici italiani e nuove idee da amare

Viva l’Italia porta in tavola aromi mediterranei e ha sempre la risposta perfetta per giornate calde, serate rilassanti e bei momenti da trascorrere a casa.
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Scopri i classici italiani e nuove idee da amare
Viva l’Italia porta in tavola aromi mediterranei e ha sempre la risposta perfetta per giornate calde, serate rilassanti e bei momenti da trascorrere a casa.

Il nostro merluzzo in salsa di pomodoro e olive sa di sole, terre del Sud e un pizzico d'amore. Oppure preferisci il profumo della pizza appena sfornata con patate e cipolle? Rilassati, goditi il momento e fai finta, anche solo per un attimo, di essere in spiaggia e sentire infrangersi le onde del mare.

PASTA, AMORE VERO

Pesto alla genovese
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Ravioli cipolla e ricotta
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DELIZIOSI MIX DI VERDURE

Risotto al gorgonzola con porro
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Peperoni gratinati con pangrattato
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APPENA SFORNATA E CROCCANTE

Pizza con patate e cipolla
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DOLCE VITA AL CUCCHIAIO

Budino al mascarpone
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Tartufo di Pizzo (palline di gelato ripiene)
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POMODORI - ALCUNI TRUCCHI
Tagliare un pomodoro? Ora penserai: ma che problema c’é? Attenzione! Anche in questo caso, sono i piccoli trucchi a fare la differenza fra piacere e frustrazione.

E te li sveliamo nel nostro video tutorial, così non trasformerai più la tua cucina in un campo di battaglia.

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PIZZA & PASTA PER I BIMBI

Melanzane alla pizzaiola
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Pasta Ponza
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L'ITALIA È SERVITA
Scopri altre ricette per PIZZA: impasto croccante condito con i tuoi ingredienti preferiti!
Scopri la felicità con ogni forchettata: RICETTE ITALIANE

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Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

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