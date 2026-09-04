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    Ricette con le patate

    Le patate sono uno degli ortaggi più amati e diffusi al mondo e possono essere molto di più che semplici contorni.
    Ricette con le patate
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    Ricette con le patate
    Le patate sono uno degli ortaggi più amati e diffusi al mondo e possono essere molto di più che semplici contorni.

    Le ricette con le patate, infatti, sono davvero tantissime: puoi preparare sformati, zuppe, purè, insalate e tanti altri piatti ancora.

    Riscopri le pietanze tradizionali, o lasciati anche conquistare dalle nostre idee creative e inusuali. Iniziamo a cucinare!

    Ricette con le patate: tanti modi diversi di prepararle | fooby.ch
    Le patate sono uno degli alimenti più diffusi al mondo ed esistono infiniti modi di prepararle. FOOBY ti mostra le migliori ricette con le patate.

    Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

    Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.
    Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

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