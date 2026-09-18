Avete degli avanzi in frigo? Preparate qualcosa di delizioso!
A volte non serve riempire il carrello della spesa, basta dare un'occhiata al frigorifero. Con quello che c'è già dentro si può preparare facilmente qualcosa di delizioso, ad esempio un riso fritto veloce!
Ecco perché cucinare con gli avanzi può essere divertente:
si consumano gli alimenti, si risparmia tempo e si può rimandare la prossima spesa. Combinate ciò che avete già in casa, insaporite tutto a vostro piacimento e sentitevi liberi di sperimentare nuove ricette.
I preferiti alla frutta
Confettura di fragole, lamponi e salvia
Frullato all'ananas
C'è ancora della panna in frigo?
Gratin alla carbonara
Uova in crema
È avanzato troppo pane?
Baguette avanzata
Panzanella estiva
Ricetta del French Toast al forno
Se avanza della frutta
Crostata di frutta con gli avanzi
Fiocchi d'avena al forno avanzati
Tutto in una ciotola
Insalata di pasta avanzata
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