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    Conservazione degli alimenti

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    Conservazione degli alimenti

    È possibile conservare gli alimenti più a lungo essiccandoli, disidratandoli, sbollentandoli, congelandoli, inscatolandoli, mettendoli sottaceto, fermentandoli, affumicandoli, salandoli o confezionandoli sottovuoto. Questi metodi funzionano al meglio quando gli alimenti sono freschi.

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    Come conservare il cibo | little FOOBY
    Alimenti freschi e non, conserve e spezie: in cucina ogni cosa ha il suo posto. Scopri con noi dove vanno conservati i diversi alimenti e perché.

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