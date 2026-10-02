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    CUCINARE CON FOOBY

    Ricette a base di mele per iniziare la giornata con gusto

    Ricette a base di mele per iniziare la giornata con gusto
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    Fetta di torta per la colazione con mele e arachidi
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    Ricette a base di mele per iniziare la giornata con gusto

    Dal rosso acceso al giallo brillante fino al verde fresco: le mele non sono solo colorate, ma anche dei veri e propri camaleonti. Sono deliziose consumate fresche, aggiungono una nota fruttata ai dessert e offrono un piacevole tocco di originalità nelle ricette salate.

    FoobyFetta di torta per la colazione con mele e arachidi

    Questa fetta di torta per la colazione con mele e arachidi unisce la freschezza della frutta a una nota di frutta secca, regalando un dolce inizio di giornata.
    Ti piacerebbe fare colazione così la prossima volta?

    Pronto in 15 minuti

    Insalata di mele e barbabietole con ceci Vai alla ricetta

    FoobyInsalata di mele e barbabietole con ceci

    Mela, saporita

    Tortine di mele e formaggio di capra (vedi ricetta)

    FoobyTortine di mele e formaggio di capra

    Ceviche di funghi con mela (vedi ricetta)

    FoobyCeviche di funghi con mela


    Sono rimaste troppe mele?

    Chutney di pomodoro e mela. Vai alla ricetta

    FoobyChutney di pomodoro e mela

    Deliziosa mela dolce

    Ebly di grano con latte e mele caramellate. Vedi ricetta

    FoobyEbly di grano con latte e mele caramellate

    Cheesecake alla vaniglia, mela e semi di papavero (vedi ricetta)

    FoobyCheesecake alla vaniglia, mela e semi di papavero

    Sciroppo di buccia di mela (vedi ricetta)

    FoobySciroppo di buccia di mela

    Marshmallow alla mela (Ricetta)

    FoobyMarshmallow alla mela

    Preparare dolci con facilità

    Mini trecce di mela. Vai alla ricetta

    FoobyMini trecce di mela

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